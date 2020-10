Branco di cani su strada: interviene la protezione civile Ariano: i volontari Aios evitano il peggio

Un branco di cani lungo le strade, l'ennesimo ad Ariano. Dopo turchiciello il pericolo per automobilisti e gli stessi animali si è spostato stamane nella zona Martiri in prossimità del bivio Accoli, alle spalle del cimitero. Il traffico ha subito rallentamenti a causa della notevole presenza di randagi. Sul posto due volontari dell'Aios protezione civile che con il loro immediato intervento hanno evitato il peggio. Un problema diffuso ma che negli ultimi tempi sembra essersi ulteriormente aggravato. Una vera e propria emergenza quella del randagismo e delle sterilizzazioni che va affrontata al più presto e che non può pesare sulle casse già disssanguate dei comuni.