Viveri e medicinali a casa per le persone in quarantena Convenzione tra il Comune e la pubblica assistenza a Grottaminarda

L'amministrazione comunale ricorda che è in essere una convezione con i volontari della pubblica assistenza Grottaminarda, associazione attivissima da anni sul territorio, per la consegna di viveri e medicinali a domicilio, così come avvenuto nel corso della prima fase di emergenza sanitaria.

Dunque per quanti si trovano in quarantena e non dovessero avere la possibilità di chiedere supporto a familiari o amici per ricevere beni di prima necessità, l'invito è a chiamare presso la sede della Pubblica Assistenza al numero 0825.445200.

Da palazzo di città: "Si coglie l'occasione per ringraziare per la loro costante presenza i volontari, ma soprattutto si ribadisce la vicinanza a quanti stanno vivendo la malattia o l'attesa di negativizzarsi, con l'augurio di uscirne al più presto e senza conseguenza alcuna sulla propria salute."