Rimborso quote scolastiche periodo emergenza Covid L'avviso da parte del Comune di Grottaminarda

É possibile, entro il 10 novembre, presentare domanda per il rimborso delle quote versate per il trasporto scolastico relative al periodo di emergenza Covid-19 e quindi ai mesi di marzo, aprile e maggio, così come stabilito alla Delibera di Giunta 106 del 6 ottobre 2020.

Il modello di domanda, insieme all'Avviso pubblico, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Grottaminarda e va presentato, previo appuntamento, all'Ufficio assistenza scolastica sito presso il castello d'Aquino, telefono 0825.445241.