La ricorrenza del 4 novembre non passerà inosservata A Grottaminarda la tradizionale benedizione di una corona davanti al monumento

Seppur in tempi di pandemia l'associazione nazionale combattenti, la parrocchia di Santa Maria Maggiore e l'amministrazione comunale di Grottaminarda non intendono lasciar passare inosservata la ricorrenza del 4 novembre per l'importante messaggio che porta con sè sul valore della patria, sul sacrificio compiuto dai caduti in guerra per la difesa della democrazia e sull'impegno quotidiano delle forze armate per garantire la sicurezza. Saranno celebrazioni in forma ridotta e nel rispetto delle normative anti- covid. Alle 10,30 in piazza Vittoria, la benedizione di una corona di alloro sul monumento ai caduti. Alle 18.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, celebrazione eucaristica in suffragio dei caduti con diretta streaming.