Didattica digitale integrata: Ariano nel decreto ristori L'annuncio dell'assessore Michela Cardinale

Nel decreto ristori 778.928,03 € per la didattica digitale integrata nelle scuole della provincia di Avellino. Una somma, questa, che fa parte degli 85 milioni di euro stanziati a livello nazionale (oltre 10 milioni per la Campania) e che permetterà di colmare il gap digitale delle nostre scuole, dotando tutti, specie gli studenti meno abbienti, di dispositivi e connessioni. Ne dà notizia l'assessore Michela Cardinale.

"Al comune di Ariano Irpino è destinata una somma pari a 60.166,53 €. Il Governo, ed in particolar modo la ministra dell’Istruzione Azzolina, stanno mettendo in campo ogni misura per fronteggiare al meglio la pandemia e per limitare il più possibile le conseguenze negative sulla scuola di questa fase drammatica per tutti."