4 novembre nel segno della sobrietà a Grottaminarda Benedizione di una corona di alloro dinanzi al Monumento ai Caduti

Con la semplicissima benedizione di una corona di alloro dinanzi al Monumento ai Caduti, è stato ricordato il 4 novembre a Grottaminarda, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Un momento di riflessione e preghiera all'insegna della sobrietà e del rispetto del distanziamento interpersonale come detta il buon senso oltre alle norme anti-Covid, alla presenza di pochi rappresentanti istituzionali, dell'Associazione combattenti, della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e dell'Amministrazione comunale.

"Mai come in questo momento - afferma il Sindaco Angelo Cobino - abbiamo bisogno di mantenere alto il senso di Unità Nazionale, di Comunità. Questa pandemia è un po' come una guerra e noi dobbiamo resistere, agire con senso di responsabilità ed aver fiducia nelle istituzioni".