Ariano, dramma casa: consegnato un primo alloggio Vicinanza alle fasce più deboli e lotta alle occupazioni abusive

E’ una questione delicata e annosa che non è stata mai affrontata con determinazione dalla politica negli anni. Ci aveva provato, lottando contro la burocrazia solo il compianto maresciallo Giuseppe Cocca. Ma ora l’amministrazione comunale di Ariano guidata dal sindaco Enrico Franza, insieme all’assessore Pasqualino Molinario, all’ufficio preposto e alla polizia municipale non intende concedere sconti.

Vicinanza alle fasce più deboli attraverso la requisizione dei vari alloggi disabitati o occupati abusivamente per assegnarli ad aventi diritto, in attesa da anni. Si parte dai 63 alloggi di via Viggiano, le case gialle per intenderci in un quartiere privo di un nome e in condizioni di disagio estremo, senza un minimo intervento di manutenzione nel corso degli anni. E' qui che si è provveduto ad assegnare un'abitazione ad una giovane mamma.

Si tratta di alloggio di un defunto che era stata sottoposto a sequestro preventivo da parte della polizia municipale.