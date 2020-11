Ariano, Franza: filo diretto con la città Le prime iniziative dell'amministrazione comunale e il punto sull'emergenza Covid-19

Dai lavori in atto e da realizzare, ai progetti di utilità collettiva, sport, ristori ed emergenza sanitaria. Un filo diretto con la città per illustrare a tutti i primi passi dell'amministrazione comunale. A parlare dalla casa comunale è il sindaco Enrico Franza.

Distretto culturale: "Sta proseguendo il lavoro per la realizzazione di questo importante progetto provinciale di promozione e valorizzazione del territorio che ci ha visti partecipi fin dal principio. Entro 15 giorni saranno consegnati gli arredi dell'infopoint c/o Palazzo Bevere-Gambacorta."

Scuola: "Ariano rientra nel decreto ristori ed è destinataria di una somma pari a 60 mila euro per la didattica digitale integrata. Somma che fa parte degli 85 milioni di euro stanziati a livello nazionale per colmare il gap digitale e dotare i meno abbienti di dispositivi e connessioni."

Vicenda Aequum Tuticum: "È stata inviata una missiva al soprintendente per avere notizia circa i ritrovamenti affiorati in occasione dello scavo archeologico preventivo relativo al cantiere dell'elettrodotto Terna. In tale occasione si è chiesto di partecipare ai sopralluoghi che seguiranno. Vista la rilevanza del contesto di rinvenimento tra Aequum Tuticum e il tracciato della Traiana. Si intende avviare un'interlocuzione con la Soprintendenza per affiancare l'ente preposto nella vigilanza e tutela dei beni archeologici del nostro territorio."

Progetto Erasmus: "Siamo in dirittura di arrivo per quanto riguarda il progetto erasmus. Manca come ultimo atto la sottoscrizione della convenzione tra il comune e l'agenzia Inapp per quanto riguarda l'accredito dei fondi."

Progetti Puc: "A seguito di una proficua riunione con il Consorzio di zona sociale riguardante i cosiddetti Puc, progetti utilità collettiva, percettori di reddito di cittadinanza perché vengano impiegati in progetti di pubblica utilità a servizio della cittadinanza. 70 percettori di reddito di cittadinanza saranno impegnati, al fianco degli operatori comunali, in 6 aeree d'intervento: 1) Ambito culturale 2) Ambito sociale 3) Ambito artistico 4) Ambiente 5) Ambito formativo 6) Ambito tutela dei beni comuni."

Aggiornamento Coc: "E' di venerdì scorso la terza riunione per un costante aggiornamento e coordinamento dei lavori sul territorio. Si è messa in evidenza l'assoluta necessità di estendere l'opera di screening tramite tampone alle categorie a rischio: forze dell'ordine, addetti ai supermarket, volontari e dipendenti comunali."

Il numero dei contagi ad oggi: "104 positivi di cui 15 guariti e 1 decesso. La maggior parte sono asintomatici e qualcuno con lievi sintomi."

Supporto psicologico: "Al momento viene assicurato dall'unità operativa d'igiene mentale dell'Ospedale di Ariano, ma si è richiesta l'attivazione di un numero verde e di uno sportello di ascolto e supporto psicologico."

Istituzione Covid residence "Si è fatta richiesta dell'istituzione del Covid Residence, si tratta di una formula già in atto in diverse aree della nostra penisola, strutture extracomunali che possano ospitare cittadini in isolamento fiduciario. Solidarietà agli operatori medico, paramedico e socio sanitari."

Numero unico di emergenza: "Si è discussa della possibilità di istituire un numero unico di emergenza che possa agevolare il lavoro meritorio dei volontari a sostegno delle famiglie più bisognose e di coordinamento dell'operazioni di assistenza."

Rifiuti Covid: "Si è provveduto a distribuire i sacchetti appositi per la raccolta dei rifiuti covid che partirà da oggi e si sta lavorando alla modifica del posizionamento dei punti di raccolta."

Ristoro: "L'impegno a destinare gran parte dei fondi per la zona rossa alle attività produttive."

Frana Loreto: "E’ stato interessato il competente ufficio del Genio Civile per la messa in sicurezza e per reperire le risorse occorrenti. La settimana prossima ci sarà un sopralluogo con i tecnici del genio civile per stabilire le modalità di intervento di messa in sicurezza si fini della riapertura della strada. Nel contempo il Consorzio di Bonifica, sulla base della delibera di giunta , sta redigendo il progetto complessivo di risanamento del costone per l’accesso ad eventuali fondi regionali o ministeriale per la risoluzione definitiva della criticità."

Condotta Creta: "Sono state formalmente avviate le interlocuzioni con la Regione Campania e Alto Calore Servizi per la sostituzione di ulteriori 150 metri di condotta e quindi il parziale ripristino della percorribilità in condizioni normali della strada. E' delle ultime ore un intervento importante di riparazione nel tratto più critico, dove vi era una enorme perdita. Dall’Alto Calore è stata manifestata la volontà di intervenire sulla condotta con la relativa sostituzione."

Palazzetto dello sport: "E’ stato ottenuto un finanziamento pari a 60..000, 00 con fondi derivanti dal ribasso d’asta delle Universiadi per l’adeguamento funzionale del palazzetto con ripristino del parquet ed installazione di un nuovi tabellino segnapunti idonei all’omologazione per gare nazionali ed internazionali di basket e pallavolo."

Pubblica illuminazione: "E’ stata avviata la progettazione preliminare di una serie di interventi per il completamento degli interventi di efficientamento energetico delle pubblica illuminazione per tentare di accedere a fondi regionale derivanti dall’economie di gare sul medesimo programma operativo regionale."

Polo scolastico e alberghiero ex Giorgione: "I lavori proseguono spediti come da cronoprogramma."

Interventi per l'adeguamento antincendio di alcuni edifici scolastici: "Alcune procedure di affidamento dei lavori dono state chiuse a seguito della sostituzione del Rup Cifaldi, che è andato in pensione, ed altri interventi sono già in corso e si cercherà di ultimarli entro fine anno."