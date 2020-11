"Primi in Campania per la certificazione di qualità" La bella notizia arriva dal Comune di Chiusano San Domenico

Il Comune di Chiusano San Domenico è tra le prime amministrazioni in Campania ad attivare l’iter per l’ottenimento della certificazione di qualità, secondo le norme Iso 9001, per la "progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche nell'area Infrastrutture civili".



L'attestato rappresenta il nuovo punto di partenza di un processo di qualità dell’azione della pubblica amministrazione. L'ottenimento della certificazione punta a offrire le massime garanzie di qualità e di trasparenza per i cittadini, attraverso l'implementazione dell'efficacia e della flessibilità delle attività di programmazione dei lavori pubblici, il miglioramento delle prestazioni della gestione dei lavori pubblici in termini di funzionalità, tempi e costi di esecuzione, la costituzione di una base di conoscenza condivisa esistente all'interno dell'organizzazione; l'introduzione di modalità di gestione dei singoli procedimenti il più possibile omogenei; l'impostazione di un sistema che permetta di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori e del piano triennale dei lavori pubblici, nonché la validazione in proprio o per altri comuni di opere pubbliche superiori al milione di euro.