Covid, il sindaco di Bisaccia è in ospedale. "Ho la polmonite" Arminio: proteggetevi

Covid: il sindaco di Bisaccia Marcello Arminio e' stato trasferito in ospedale. Da ieri sera Arminio è ricoverato al Frangipane. Positivo al covid aggiorna tutti sulle sue condizioni di salute con un post su facebook.

"Carissimi cittadini e amici numerosissimi,vi ringrazio tutti per i messaggi ricevuti.Purtroppo da ieri sera sono ricoverato nell'ospedale di Ariano,con diagnosi di polmonite bilaterale.Esorto tutti a proteggervi sempre e sempre di piu'.Un caro saluto a tutti". Centinaia i messaggi di vicinanza per Arminio, che da qualche giorno e' risultato positivo al covid. Anche illsindaco di Gesualdo, Edgardo Pesiri, è attualmente ricoverato all'Ospedale "Moscati" di Avellino a causa di un lieve deficit respiratorio. Attualmente sono positivi al virus in Irpinia oltre 4mila persone e i sindaci di Gesualdo, Roccabascerana, Bisaccia, Solofra, Sanza e Monteforte.