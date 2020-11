Domani servizi demografici chiusi al pubblico a Grottaminarda Si passa all'anagrafe nazionale popolazione residente

Domani giovedì 19 novembre, gli uffici dei servizi demografici comunali resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata.

Il provvedimento si è reso necessario al fine di effettuare il subentro nella anagrafe nazionale della popolazione residente.

Tutte le anagrafi comunali stanno, infatti, man mano confluendo in un unico sistema anagrafico di riferimento per l’intero Paese al fine di portare avanti un processo di semplificazione e razionalizzazione nella gestione dei dati anagrafici della popolazione.

Una volta ultimata, l'Anpr consentirà a tutte le pubbliche amministrazioni, di accedere, collegandosi in via telematica ad un unico archivio, alle posizioni anagrafiche dei residenti e consentirà a ciascun cittadino di richiedere i propri certificati anagrafici presso ciascun comune e non soltanto presso il comune di residenza.