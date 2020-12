Ariano: due nomine importanti per Cervinaro e Vallone Si sono insediate due delle tre commissioni consiliari

Si sono insediate due delle tre commissioni consiliari del comune di Ariano Irpino. Esse hanno il ruolo di discutere ed esprimere parere consultivo e di controllo su atti relativi agli ambiti di competenze delle materie di discussione del consiglio e svolgono lavori preparatori in vista dei consigli comunali stessi.

Laura Cervinaro, capogruppo Pd è stata eletta presidente della commissione assetto e utilizzazione del territorio. La neo presidente dell’importante commissione che vaglierà atti fondamentali per l’assetto del territorio come revisione del Puc, esprime dedizione e impegno per garantire massima trasparenza e congruità nell’elaborazione degli atti di sua competenza.

Grazia Vallone è stata nominata membro della commissione affari sociali. Le due esponenti, e rappresentanti in consiglio comunale del Pd arianese, daranno il loro fattivo contributo su questioni fondamentali per città.