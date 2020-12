Cardinale: "Rilanciare il turismo sul territorio è possibile" Ricognizione degli impianti sportivi comunali e censimento delle varie associazioni

Riapre l'Arena Mennea ad Ariano Irpino. D'ora in avanti sarà di nuovo possibile utilizzare la struttura di località Cannelle, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, fatta però eccezione ancora degli spogliatoi interni. L'impianto sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato (escluso domenica e festivi) dalle 15.00 alle 20.00. Chi era in possesso di abbonamento mensile, recupererà i giorni persi.

La struttura, tra le più gettonate in Italia è stata sottoposta ad una straordinaria opera di manutenzione da parte degli operai della comunità montana ufita di concerto con il comune grazie al grande impegno profuso dal dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano e il solerte operaio Rosario Vernacchia. Il manto erboso trascurato purtroppo negli ultimi anni e non adeguatamente innaffiato e curato è stato sottoposto ad attività di semina e concimazione per far sì che in primavera possa tornare al suo splendore.

Una struttura che ha scritto già pagine importanti in ambito sportivo, ma che non è stata finora mai valorizzata al meglio nel corso degli anni.

L'Arena Pietro Mennea ha ospitato tra i vari eventi nazioanli, i campionati italiani master di atletica, incontri di Rugby valevoli per il campionato campano, il campionato regionale di atletica, due edizioni del meeting internazionale sotto le stelle organizzate dalla Montemiletto team runners, per due anni consecutivi il raduno tecnico della Fidal Puglia, eventi di danza e religiosi e tante altre iniziative di spessore. Su quel manto erboso atterrò l'elicottero con il presidente della repubblica Sergio Mattarella nel settembre 2018 nel corso della sua tappa a Biogem.

Una materia quella dello sport, presa subito a cuore dall'assessore Michela Cardinale la quale sta lavorando in maniera proficua e silenziosa ed ha già stilato una relazione programmatica con i vari obiettivi da raggiungere.

"Nella nostra visione della società, lo sport costituisce un pilastro per la persona e per la comunità sotto molteplici profili. Innanzitutto è uno strumento di benessere fisico e mentale e contribuisce in maniera determinante ad educare le persone a stare insieme con gli altri, a rispettare e farsi rispettare. E’ quindi parte integrante del progetto educativo che la comunità deve mostrare di portare avanti, in particolare per le sue componenti più giovani e per i bambini. Lo sport si rivela anche un’occasione di inclusione sociale e di prevenzione delle forme di devianza giovanile. Lo sport può essere inoltre, un importante traino per il turismo e la promozione del territorio .

Gli obiettivi da raggiungere sono: "Ricognizione degli impianti sportivi comunali, censimento delle associazioni sportive presenti sul territorio e redazione di specifico albo, attivazione della consulta dello sport al fine di realizzare fattivamente la collaborazione tra ente ed associazioni sportive operanti sul territorio. redazione di un nuovo regolamento generale sui criteri di gestione degli impianti sportivi comunali, riqualificazione delle strutture sportive ,in particolare il palazzetto dello sport per il quale si ritiene opportuno realizzare un impianto di insonorizzazione ,per renderlo un centro polivalente.

Per diffondere lo sport con un impatto anche sociale l’amministrazione provvederà ad inserire nei bandi di assegnazione delle strutture una clausola che prevede ,a carico del concessionario, corsi gratuiti per ragazzi di famiglie disagiate e/o persone diversamente abili.

Infine si intende promuovere tutte le iniziative sportive che possano consentire anche uno sviluppo economico e turistico del territorio. Si pensa, a tal fine, di aderire alla “Settimana europea dello sport” lanciata nel 2015 dall’Unione europea. Ogni anno dal 23 al 30 settembre la settimana europea dello sport promuove lo sport e gli stili di vita sani attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei."

