Contatore del gas incustodito e alla portata dei bambini Appello al Comune dal Piano di Zona

La segnalazione arriva da un genitore residente nel piano di zona. "Non credo sia una cosa normale, lasciare un contatore del gas in queste condizioni, incustodito e alla portata di tutti, bambini in modo particolare che spesso sostano in quest'area a giocare."

Il posto in questione è il piazzale del piano di zona, a pochi passi dal palazzetto dello sport e alle spalle della sede Panacea e ufficio postale. Vi è anche un lucchetto, ma a quanto pare non viene utilizzato. "Oltretutto si sente spesso odore di gas." Pochi giorni fa si è sviluppato un piccolo incendio nelle vicinanze, all'interno di un cassonetto.

Chi di competenza può intervenire con la massima urgenza per per mettere in sicurezza questo luogo?