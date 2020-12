Pesiri sconfigge il Covid e torna a casa. "Bentornato sindaco" Gesualdo. Dopo 25 giorni di cure il primo cittadino dichiarato guarito è tornato a casa

Coronavirus, è guarito ed è tornato a casa il sindaco di Gesualdo, Edgardo Pesiri. Ieri sera il suo ritorno a casa, dopo oltre 25 giorni di degenza. Il sindaco Pesiri era risultato positivo al covid lo scorso 7 novembre. Dopo una prima fase di cure in casa, il sindaco si era aggravato al punto da imporne il ricovero in ospedale lo scorso 13 novembre. Una lunga degenza la sua nel reparto dedicato alla cura dei malati covid dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Dopo le prime settimane di assistenza c'è stato il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche, fino al trasferimento nell’ospedale Landolfi di Solofra. Proprio dal presidio sanitario della città della Concia è stato dimesso ieri, una volta dichiarata la sua piena guarigione dal covid. Ora per il sindaco Pesiri ci sarà un lungo periodo di riabilitazione. Il sindaco, tenace combattivo come sempre, resta a casa per un pieno miglioramento. Al sindaco gli auguri di molti amministratori irpini, di quelli del suo comune, e dei suoi cari concittadini che hanno salutato con gioia il suo ritorno in paese.