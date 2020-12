Panettone più buono d'Italia: premiato Pompilio in Comune La cerimonia nella sala consiliare Giovanni Grasso ad Ariano dopo il traguardo nazionale

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino, si congratula con il giovane Pompilio Giardino reduce dal prestigioso riconoscimento nel concorso nazionale: "Tenzone del panettone di Parma, panettone più buono d'Italia."

Nella sala consiliare Giovanni Grasso il giovane pastecciere, presente insieme alla famiglia Giardino è stato omaggiato di una targa da parte del sindaco Enrico Franza, insieme all'assessore Carmine Grasso. Presenti gli assessori Pasqualino Molinario e Michela Cardinale.

"Siamo orgogliosi come città e amministratori di poter festeggiare un traguardo così importante e prestigioso che rende onore all'artigianato locale, alle nostre eccellenze che partono soprattutto dai giovani, il nostro futuro soprattutto in questo momento così buio, difficile e non facile per tutti."

La famiglia Giardino, da ben due generazioni gestisce l’attività di forno a legna nella città del Tricolle in località Serra nel popoloso rione Cardito. Un panificio apprezzato dalla gente del posto ma anche da tante persone provenienti da fuori.

Il panettone ha all’interno un marzapane, mango e del cioccolato al latte. Per arrotondare il gusto contiene una percentuale di pasta di nocciole. La glassa è aromatizzata al limone e custodisce del sale per fare salivare al momento della masticazione.