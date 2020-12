Covid, muore 80enne di Nusco. Dolore in paese L'anuncio dell'amministrazione

Coronavirus, un altro morto in Irpinia. Si tratta di un 80enne. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Nusco. L'anziano era ricoverato da un mese in ospedale, al Moscati di Avellino. "Cari concittadini, con estremo dispiacere ci troviamo costretti a comunicare un nuovo decesso di un nostro compaesano a causa dell'epidemia da Covid-19. In qualità di Amministrazione, ci uniamo al profondo dolore della famiglia, alla quale rivolgiamo le più sentite condoglianze. Con sollievo accogliamo la guarigione di 2 nostri concittadini. Attualmente sono 26 i positivi in paese. Guariti 19. Ricoverati 0. Deceduti 5. Totali 50". Questo il messaggio del comune sulla pagina social.