Lacedonia piange suor Anna: grande esempio di carità e amore Il triste annuncio del Vescovo Sergio Melillo

Ha servito Cristo con carità e amore come infermiera e religiosa in maniera instancabile per 50 anni e tra pochi giorni avrebbe tagliato il traguardo di un secolo di vita.

Una vita fatta di carità e amore al servizio degli altri. E' in lutto Lacedonia per la scomparsa di Suor Anna Emerenziana delle figlie di Sant’Anna. Ad annunciare la triste notizia è stato il Vescovo Sergio Melillo.

"Preghiamo per questa sorella che ci ha lasciato dopo una lunga vita semplice, operosa e di servizio per il Vangelo."

Un giorno di dolore per l'intera comunità di Lacedonia e la baronia, profondamente legata alla suora amica degli ammalati e bisognosi. La piangono diverse generazioni che hanno avuto modo di toccare con mano la semplicità e la bontà di suor Anna.

Cordoglio da parte dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità. I funerali saranno celebrati lunedì alla ore 10.00 nella concattedrale del piccolo comune irpino.