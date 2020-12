Grottaminarda: ecco gli orari ingresso e uscita cimitero La comunicazione da parte del sindaco Angelo Cobino

Ripristinati i consueti orari di ingresso e di uscita del cimitero comunale. Alla luce delle nuove normative in vigore, in particolare dell’art. 2 del D.P.C.M. emanato 3/12/2020, che non prevedono limitazioni per l’accesso ai cimiteri, il sindaco e l'Amministrazione comunale hanno ritenuto opportuno ripristinare i vecchi orari attraverso l'avviso n. 48.

Dunque il cimitero resterà aperto la mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Restano ferme però, le consuete, fondamentali, raccomandazioni di accedere muniti di mascherina di protezione personale, di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, di evitare assembramenti di persone, di limitare al minimo indispensabile la visita ai defunti.