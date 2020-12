Young business talents: ecco i vincitori Il Ruggero II di Ariano Irpino si colloca al primo posto nella classifica nazionale.

Sono i ragazzi della squadra Amas, provenienti dalla 4^B Afm dell’IISS Ruggero II di Ariano Irpino , i vincitori assoluti della settima edizione italiana di Young business talents (Ybt), il programma formativo basato su un simulatore d’impresa che permette ai giovani di prendere decisioni all’interno di un’azienda virtuale, utilizzando il software realizzato dall’azienda spagnola “Praxis MMT”, distribuito in Italia, Spagna e Messico.

Nella finale dello scorso 9 settembre, i vincitori hanno dato una performance estremamente significativa, producendo un profitto virtuale di quasi 450 milioni di euro.

Le squadre finaliste si sono divise un montepremi di 11.670 euro. In dettaglio, le 15 squadre meglio classificate in ognuna delle 15 simulazioni della finale hanno ottenuto 400 euro ciascuna.

In aggiunta, le cinque finaliste che hanno raggiunto il massimo profitto, vincitori assoluti, hanno ottenuto un ulteriore premio.

Gli insegnanti e gli istituti scolastici hanno ricevuto a loro volta dei premi.

Il concorso è riservato esclusivamente agli studenti delle classi quarte e quinte, e per la prima volta una squadra dell’IISS Ruggero II di Ariano Irpino si colloca al primo posto nella classifica nazionale.

Una grande soddisfazione per l’intera comunità educante del Ruggero II di Ariano Irpino, unita alla fiera consapevolezza che il risultato importante è stato ottenuto da una squadra della classe quarta che, per la prima volta, ha partecipato a questa competizione nazionale.

Grande soddisfazione da parte del dirigente scolastico ing. Massimiliano Bosco, che si congratula con gli studenti e gli insegnanti coinvolti, auspicando ulteriori lusinghieri traguardi in futuro: “l’attività formativa condotta, affiancataalla competizione su scala nazionale che vede i nostri ragazzi primeggiare -afferma il dirigente Bosco- può essere assunta a buona pratica messa in atto dall’Istituto nell’ambito dei percorsi delle competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)”.Un particolare ringraziamento va ai docenti di economia aziendale, proff. Puopolo Elvira e Cardinale Roberto, per aver sostenuto i ragazzi nella fase di svolgimento della competizione online, anche durante il lockdown dello scorso marzo.

Ecco i vincitori:

Vincitrice assoluta è la squadra Amas (corso Afm), composta da Angelo Barrasso, Antonio Barrasso, Michele Di Ieso, e Simone Granato e dal tutor Elvira Puopolo.

Nella finale, oltre al team vincitore, hanno partecipato anche le squadre “Pueblo” (4^B AFM) e “Not_Stonks (5^ SIA), classificandosi seconde nei loro gironi.

È iniziata, nel frattempo, una nuova edizione del Young Business Talents: i ragazzi dell’IISS Ruggero II partecipano nuovamente al concorsoalla ricerca di ulteriori e prestigiosi riconoscimenti. Incrociamo le dita!