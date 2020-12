Mirabella piange Adalberto Lo Pilato, il re del calzone Lo storico pizzaiolo irpino, definito un'icona della sua città

"La nostra comunità perde un’icona storica della città. Il nostro caro Adalberto Lo Pilato non c'è più." Sono le parole commosse di Antonio Sirignano nell'annunciare la morte di un grande maestro.

"Sento il bisogno di ricordarlo, di rendere partecipe la nostra comunità a questa scomparsa. Lo ricorderemo sicuramente tutti per il calzone la Maddalena, un simbolo della nostra Mirabella, conosciuto in ogni luogo e ogni dove. Insieme a tanti giovani e meno giovani lo ricorderemo quale titolare di un grande laboratorio di vita, la Pizzeria la Maddalena. Luogo dove in tanti dopo la chiusura della scuola e non solo ci recavamo per condividere esperienze di lavoro e socialità.

Caro Adalberto porti con te tanti ricordi e lasci a noi un vissuto unico ed esemplare basato sulla dedizione per il tuo lavoro, la passione e la correttezza, valori che ci hai trasmesso permettendoci di stare al tuo fianco.

Grazie per le belle pagine di vissuto che ci hai donato. Ogni volta che gusteremo un calzone la Maddalena porgeremo un saluto alla tua persona e al tuo ricordo."

Tantissime le attestazioni di affetto: "Un'altra persona che ha costruito la gioventù mirabellana alla dedizione del lavoro e dei veri valori ci ha lasciato - scrive Antonietta Morella - che Dio l'abbia in gloria." E da Ariano Marcello Luparella: "Il grande Adalberto. Il suo calzone è già nella storia."