Tragedia al Moscati, muore 15enne. "Siamo distrutti" Il giovanissimo di Montella era caduto dalla bici ed era ricoverato

Muore a 15 anni, dramma al Moscati di Avellino. Montella sotto choc per il tragico decesso del 15enne rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta, il 22 dicembre scorso.

Oggi, dopo 5 giorni, il cuore del ragazzo ha smesso di battere.

Il ragazzino era ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente nella giornata di ieri.

Lo scorso 22 dicembre il dramma a Montella, in via Fratelli Pascale. Il 15enne marciava in strada a bordo della sua bici quando è caduto, pare nel tentativo di non investire un cane.

Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il giovane al Moscati. Il ragazzo è stato intubato ma i medici hanno subito capito la gravità delle sue condizioni. Oggi il tragico decesso. "Siamo distrutti - commenta il sindaco Rizieri Buonopane-. Quest' anno si chiude nel peggiore dei modi. una tragedia che ci colpisce tutti. Il nostro paese ha pregato unito perché Michele si salvasse. tutto inutile Sono vicino, come tutta la comunità, ai familiari".