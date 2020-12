"Michele ci ha lasciati. A Montella sarà lutto cittadino" Il sindaco : troppo dolore. Siamo vicini alla famiglia

"Michele ci ha lasciati. La perdita di una giovane vita , stroncata da un crudele e ingiusto destino , suscita in tutta la Comunità montellese sgomento e indicibile dolore. " . Il sindaco di Montella annuncia lutto cittadino in paese per la tragica morte di Michele, io 15enne caduto dalla bici e morto dopo 5 giorni al Moscati. Oggi il giovanissimo è morto nel reparto di rianimazione al Moscati. La notizia si è rapidamente diffusa e il primo cittadino ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali, che si terranno nel rispetto delle regole anticovid.

"Facendoci interpreti di un sentimento collettivo , ci uniamo all’ immenso dolore dei genitori , dei familiari e degli amici tutti , con sincera commozione.

Riposa in pace, caro Michele." Ha concluso il sindaco Buonopane nel suo comunicato postato su Facebook.