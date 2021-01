Irpinia in lutto. E' morto l'ispettore Iacoviello Cordoglio a San Nicola Baronia per il decesso del già sindaco del paese

Irpinia in lutto, è morto l’Ispettore Giuseppe Iacoviello, già Sindaco di San Nicola Baronia dal 4 gennaio 1965 al luglio del1980. «Il Sindaco, l'Amministrazione e i dipendenti del Comune di San Nicola Baronia lo ricordano per il costante impegno e per l’amore profuso per la sua comunità e per il suo territorio”, si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Iacoviello per la perdita del caro Giuseppe e porgono sentite condoglianze a tutti i familiari», si legge in un post rilanciato sulla pagina sociale del comune.