Covid Irpinia, 1 solo caso in 24 ore: 104 tamponi processati I dati dell'Asl. Calano i contagi

Tamponi al minimo e un solo caso di contagio in 24 ore in Irpinaa. L'azienda sanitaria locale comunica, nel consueto aggioramento quotidiano, che nelle ultime 24 ore è stato accertato un solo caso di positività al Covid nel comune di Pietrastorina. 104 i tamponi processati e scende la curva dei contagi in provincia di Avellino.

Intanto ieri c'è stato un altro decesso al “Moscati” dove è morto un 77enne di Avellino, che era ricoverato dal 27 dicembre scorso in gravi condizioni. Sono 209 i morti per Covid-19 in provincia da inizio pandemia. Sul fronte dei contagi, continua a restare basso l’indice di positività in Irpinia, che con il dato di oggi si abbassa ulteriormente. Ieri sui 33 nuovi casi scovati, 18 riguardavano tre comuni. Si tratta di Bagnoli Irpino, Chiusano San Domenico e Monteforte Irpino.

Il bilancio della seconda ondata, tra guariti e decessi, riporta 8.952 casi in Irpinia. Tra i comuni con più casi di positività al Covid c'è Avellino (1.204 contagi totali), Montoro (522), Avella (347), Mercogliano (282), Ariano Irpino (265), Monteforte Irpino (258), Mirabella Eclano (224), Cervinara (223), Atripalda (200), Solofra (194).