"Auguri Feluccella. I tuoi 100 anni una benedizione per noi" Gesualdo festeggia la sua centenaria

Il comune irpino di Gesualdo è in festa per i cento anni della signora Raffaella De Vico, "Feluccella"come tutti amano chiamarla in paese. Una super signora che ha visto il suo paese cambiare, crescere, mutare nel suo secolo di vita dedicato alla sua famiglia e alla sua comunità. A festeggiarla tutto il paese, a partire dal sindaco Edgardo Pesiri che commenta:

"Il traguardo dei 100 anni è una vera Benedizione del Signore. L’esperienza accumulata con lo scorrere del tempo, i sacrifici necessari per andare avanti nei momenti difficili, il duro e silenzioso lavoro svolto per il bene materiale e spirituale della famiglia, sono per noi una fonte inesauribile di ispirazione per trascorrere in questo Mondo un’esistenza sana, vera e pura.

Tanti Auguri Feluccella (Raffaella De Vico) per ancora molti altri anni pieni di ogni bene".