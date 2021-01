Forum dei giovani: Francesco Bruno è il nuovo presidente Grottaminarda, la soddisfazione dell'assessore alle politiche giovanili Marilisa Grillo

Francesco Bruno, 24 anni, geometra e studente universitario in tecnologie farmaceutiche presso la Luigi Vanvitelli di Napoli, è il nuovo presidente del Forum dei Giovani di Grottaminarda.

La piattaforma “Eligo”, attraverso cui si sono svolte nella giornata di oggi, 11 gennaio, le operazioni di voto on-line, ha appena reso noti i risultati.

Il nuovo tesseramento ed il rinnovo del direttivo del Forum dei Giovani sono stati avviati, l'11 dicembre, con un Avviso pubblico, in seguito alle dimissioni del precedente Presidente.

«Sono particolarmente soddisfatta – afferma l’Assessore alle politiche giovanili Marilisa Grillo – e grata nei confronti di tutti i giovani che con entusiasmo e spirito di volontà hanno contribuito alla riuscita della riorganizzazione del Forum dei Giovani. Un organismo istituzionale che si propone di avvicinare i giovani alla partecipazione attiva della vita comunale. Abbiamo voluto intraprendere questa iniziativa, seppur in un momento di difficoltà legato all’emergenza sanitaria, proprio per dare un impulso ai giovani e spronarli nello spirito associativo e collaborativo.

Il mio augurio di buon lavoro ed il ringraziamento sin da ora al neo presidente Bruno per l’impegno che vorrà profondere, ai membri eletti nel consiglio direttivo e a tutti i soci tesserati. Da parte mia, come delegata alle politiche giovanili, e dall’intera amministrazione comunale, ci sarà piena collaborazione e disponibilità ad accogliere iniziative, idee e proposte da realizzare».

«Sono contento ed orgoglioso del risultato raggiunto – dichiara a caldo il neo eletto Francesco Bruno – Un onore per me poter ricoprire questo ruolo in una comunità come quella di Grottaminarda. Un ringraziamento doveroso alla squadra e agli iscritti che ci hanno sostenuto. Un grazie all’Amministrazione comunale per aver avviato il percorso di ricostituzione del Forum. Da oggi saremo impegnati per i giovani di questo paese».

Il Consiglio direttivo risulta così composto: Vanessa Antonioli, Davide Flammia, Gianmarco Blasi, Alessia Grillo e Pierluigi De Gregorio. A coordinare il direttivo Gabriele Uva.