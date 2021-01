Marley, chierichetto a quattro zampe a Castel del Lago La bella immagine significativa nel giorno di Sant'Antonio Abate

Meglio un cane fedele o un fedele cane? Battute marzulliane a parte Marley, un meticcio padronale, non disdegna di presenziare alla santa messa domenicale. A guardia dell'altare il cagnetto tiene d'occhio l'assemblea riunita in preghiera. E lo fa in religioso silenzio, accucciato su un gradino del presbiterio mentre don Paolo Pascarella celebra la funzione liturgica. Accompagna i lettori all'ambone e il parroco mentre distribuisce la comunione tra i banchi. In fondo che male c'è? Anche Gesù ha detto: "Lasciate che vengano a me". Ieri poi è stata una ricorrenza speciale, Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. E Marley, chissà, ha a suo modo ringraziato il suo santo patrono.