Covid, oltre novemila contagi in Irpinia. Primo caso a Cairano Primo contagio nel piccolo comune altirpino. Intanto il rapporto positivi test supera il 5%

Coronavirus, in Irpinia risale la percentuale di positivi-test sopra il 5 per cento. 31 nuovi contagi su 568 tamponi analizzati e cresce l’indice di positività che arriva al 5,5%, oltre due punti percentuali in più rispetto al giorno precedente. La mappa dei contagi distribuisce i nuovi casi tra i vari comuni e tra questi c'è il primo caso nel comune di Cairano, rimasto covid free per tutti i lunghi mesi di pandemia. Preoccupa la zona del Mandamento Baianese dove i positivi sono 7 a cui si aggiungono altri 6 casi registrati nel Vallo Lauro. Allerta massima a San Martino Valle Caudina, dopo che e` esploso un focolaio tra giovanissim.

Il sindaco ha chiuso per una settimana le scuole per evitare contatti proprio tra i più giovani. Nelle prossime ore ci sarà uno screening di massa, ma intanto ci sono anche buone notizie che arrivano direttamente dalla provincia di Avellino. A Montoro il sindaco Girolamo Giaquinto dalla pagina Facebook del Comune: «Registriamo 3 nuovi casi di positivita` al Covid-19 e la guarigione di 4 nostri concittadini. A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunita` e l’augurio di poter al piu` presto uscire da questo periodo difficile».

Il bilancio complessiva della seconda ondata della pandemia in Irpinia, iniziata a luglio, con guariti e decessi riporta 9.269 casi in Irpinia e Avellino resta capolista del lungo elenco dei comuni in cui si registrano casi si covid. Nel capoluogo si registrano 1.230 contagi totali, segue Montoro (545), Avella (371), Mercogliano (292), Ariano Irpino (271), Monteforte Irpino (263).

Intanto prosegue a rilento la campagna vaccinale in provincia di Avellino. La riduzione delle dosi della Pfizer ha rallentato le consegne in Campania. Per i richiami, in programma da sabato prossimo, non dovrebbero esserci problemi, mentre non si partirà subito con l'inoculazione delle nuove dosi.