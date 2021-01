Scongiurato un pesante black out idrico nell'arianese Il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra elogia l'Alto Calore

Un intervento a tempo di record grazie alla sinergia tra personale alto calore e gli enti locali, ha scongiurato la sospensione dell’erogazione dell’acqua nei comuni di Savignano e Greci.

La sorveglianza alto calore è intervenuta nell’immediato, dopo aver individuato una importate e grave perdita alla condotta adduttrice del diametro di 300 al confine tra Ariano Irpino e Savignano che stava interessando anche la viabilità della statale 90 delle Puglie.

"L’amore per il proprio lavoro è sempre al primo posto - afferma il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra che ha seguito con attenzione le operazioni dell'alto calore. Orgogliosi di avervi come referenti del nostro territorio. Grazie anche a chi ha prestato nell’immediato il proprio supporto tra non poche difficoltà.

L’acqua è un bene prezioso e gli addetti ai lavori in queste circostanze ce lo ricordano."