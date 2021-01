Ariano: disagi per circa 40 famiglie in contrada Accoli Terreno instabile e rischio paralisi in molte contrade arianesi

Terreno instabile e rischio paralisi in molte contrade arianesi dove maltempo e incuria stanno determinando non pochi disagi. La zona più penalizzata è località Accoli alle spalle del cimitero e a ridosso del popoloso rione Martiri.

Una quarantina le famiglie in ginocchio dopo il cedimento di un costone che ha rovesciato sulla strada di accesso terreno, massi e rami. Gli operai dell’ufficio tecnico comunale intervenuti sul posto hanno provveduto a transennare la zona, vietando l’accesso a residenti e non. Ma è polemica sui ritardi. Da venti giorni siamo letteralmente isolati ci dice un residente. E nessuno ha speso una sola parola per noi. La situazione non sembra di facile soluzione e la pioggia di queste ore non aiuta.

Come Accoli ci sono altre situazioni ferme al palo tra cui Loreto, una strada importante che funge da valvola di sfogo per il traffico in centro e per l’accesso di studenti e docenti a scuola diretti nel punto nevralgico di Piano della Croce. Non se viene purtroppo a capo da mesi.

Ma in sofferenza è tutto il territorio arianese, con costoni instabili, in qualche caso dovuti all’imperizia di privati o alla mancata regimentazione delle acque, come accaduto all’altezza della galleria di via Maddalena dove i disagi ora sono notevoli dopo la restrizione della carreggiata e l’istituzione di semafori. Disagi anche in contrada Ottaggio. Il timore secondo i tecnici è che la situazione, dopo le piogge possa ulteriormente peggiorare ovunque.