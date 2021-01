Schianto in moto, muore dopo un mese. La tragedia di Luca Aveva 42 anni Luca Massaro morto ieri al Moscati

E' morto dopo un mese di agonia Luca Massaro, originario di Montefusco e padre di tre figli vittima di un incidente in moto un mese fa. Ha lottato per lunghe settimane nel reparto di rianimazione del Moscati di Avellino dove era stato ricoverato d’urgenza in seguito a un terribile incidente stradale. La speranza è rimasta attaccata ad un filo per tutto questo tempo. Ma ieri il cuore del 42enne si è fermato per sempre.

L’uomo, residente da qualche anno a Tufo, in sella alla sua moto era rimasto gravemente ferito, alla vigilia di Natale, lungo la provinciale che collega i paesi del comprensorio. Tufo e Montefusco sono riunite nel dolore. Una tragedia che ha scosso tutti nei due borghi. Le due comunità per lunghe settimane avevano pregato e sperato che Luca potesse tornare salvo a casa.

Affranto il sindaco di Montefusco Gaetano Zaccaria ricorda l'uomo, il padre, l'amico sempre sorridente e disponibile. "Siamo distrutti e sconvolti per questa tragedia. speravamo che riuscisse a salvarsi, purtroppo non è andata così e perdiamo un amico speciale, un uomo migliore».