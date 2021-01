Ariano: è morto Mario Di Maina, il re dell'eleganza Aveva compiuto 100 anni lo scorso 19 agosto 2020

Lo avevamo incontrato nella sua abitazione lo scorso 19 agosto in tempi di pandemia, con la sua simpatia ed eleganza di sempre. Era il giorno dei suoi 100 anni.

Un compleanno tanto atteso e che avrebbe voluto festeggiare in un grande ristorante in pompa magna. Ma non fu possibile per le restrizioni in atto. In quell'occasione, volle brindare augurando a tutti una lunga vita con la speranza di rivederci ancora. Ma Mario Di Maina, oggi alla sua veneranda età, un secolo di vita, se n'è andato per sempre

Ragioniere storico del tricolle, fu lui a fondare nel 1950 il primo studio in provincia di Avellino, ancora oggi tra i più importanti in attività. Padre di due figlie Carmen ed Elvira, 4 nipoti e 2 pro nipoti. Persona dinamica, simpatica e vigorosa, molto conosciuta e stimata, un simbolo nel centro di Ariano. Molti ricordano per le sue tante opere silenziose di carità e attenzione verso i giovani ai quali ha sempre trasmesso valori e insegnamenti.

Ha sofferto molto dopo quel tragico e doloroso 25 luglio 2009, giorno in cui suo figlio Tommaso insieme a moglie e figlia persero la vita di ritorno dal mare sulla strada statale 372 Benevento - Caianello nei pressi del bivio di Paupisi. Una famiglia sterminata in pochi secondi.

Funerali in programma domani, mercoledì 27 gennaio nel giorno della memoria. Alle ore 15.15 la salma partirà dalla sua abitazione di via Marconi verso la basilica Cattedrale per l'ultimo saluto.