Covid, doppio focolaio a Montella: scuole e uffici chiusi Esplode il contagio in paese: altri 12 casi accertati

Covid in Irpinia, aumentano i contagi e preoccupano i focolai attivi in alcuni comuni A San Martino sono i nuovi casi individuati dall’Asl. Ma ora preoccupa anche la situa- zione di Montella, dove dallo screening sanitario sono emersi altri 12 casi. Si tratta di un doppio cluster esploso in paese in alcuni nuclei familiari. E restano chiuse scuole, uffici e anche alcune attività commerciali in paese.

In Irpinia oltre ai nuovi casi riscontrati si registrano due decessi. Si tratta di un 84enne di Flumeri, ricoverato in Terapia Intensiva al “Frangipane” di Ariano Irpino e di un 75enne di Montemarano che era paziente del Covid Hospital di Avellino. Il conto complessivo delle vittime sale a 229 da inizio pandemia e 171 dalla scorsa estate.

Intanto a Montella anche oggi continua lo screening. “Un’indagine che prescinde dalle attività già programmate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino attraverso il sistema drive-in di San Francesco a Folloni. La complessa situazione accertata, da considerarsi in continua evoluzione, mi ha indotto ad adottare un’ordinanza con la quale ho disposto la chiusura e la sanificazione degli uffici comunali fino a domani. Con lo stesso provvedimento ho prorogato ulteriormente la sospensione delle attività didattiche in pre- senza per le scuole fino a sabato 30 gennaio».

Il bilancio della seconda ondata della pandemia, con guariti e decessi, restituisce 9.644 casi in provincia. Questa la situazione Comune per Comune: Avellino (1.250 contagi totali), Montoro (578), Avella (385), Ariano Irpino (298), Mercogliano (295), Monte- forte Irpino (277).