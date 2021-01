Strade ghiacciate: paura per un anziano Le difficoltà maggiori tra Ariano e Monteleone di Puglia e verso la 90bis

Stava percorrendo un tratto di strada che da località Camporeale porta alla 90 bis per raggiungere Casalbore, quando improvvisamente a causa della notevole presenza di ghiaccio è finito in una cunetta. Paura per un anziano alla guida della sua lancia Ypsilon. Stessa sorte lungo la strada provinciale 10 per un 50enne diretto nel foggiano. Un tir munito di costerna, si è visto costretto a fermarsi al bivio di Villanova del Battista, in località Cariello, impossibilitato a raggiungere Zungoli. Situazione critica e ad alto rischio a Cariello. Le scuole fortunatamente sono rimaste chiuse a seguito di una ordinanza del Comune. Caos nei trasporti pubblici extraurbani, dove non è stato facile per molti pendolari reperire informazioni e a causa della dismissione del deposito Air a Cardito che negli anni scorsi in situazioni di emergenza come queste si è rivelato di notevole importanza.