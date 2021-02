Covid, 60 casi. Incubo cluster a Vallata, 6 positivi ad Ariano I dati dell'Asl

Altri sessanta casi in Irpinia da covid. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 780 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 60 persone. Molti i comuni in cui si registra una vera e propria impennata dei casi come Vallata dove nelle ultime 24 ore sono stati 11 i casi di positività.

- 6, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

- 3, residenti nel comune di Caposele;

- 1, residente nel comune di Carife;

- 1, residente nel comune di Cassano Irpino;

- 1, residente nel comune di Castel Baronia;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 3, residenti nel comune di Flumeri;

- 2, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Lioni;

- 2, residenti nel comune di Manocalzati;

- 6, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefusco;

- 2, residenti nel comune di Montella;

- 2, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 1, residente nel comune di Nusco;

- 4, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 5, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 3, residenti nel comune di Scampitella;

- 11, residenti nel comune di Vallata.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.