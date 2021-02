Covid, 9925 casi. Contagi in famiglia, allerta a Vallata Preoccupano i dati nei comuni

Contagi da Covid, infezioni a raffica nelle famiglie in Irpinia, dove un nuovo cluster in provincia allarma il territorio di Vallata. Il problema è rappresentato principalmente dal contagio che si continua a sviluppare in ambito familiare.

Intanto, nelle ultime 24 ore sono 60 i positivi scovati sui 780 tamponi analizzati dall'azienda sanitaria. Il rapporto tra contagi e test processati sale al 7,7% in provincia di Avellino salendo di oltre due punti percentuali rispetto al giorno precedente, quando era pari al 5,1%. I dati in Irpinia da inizio luglio parlano di 9.925 casi di coronavirus. Le vittime del Covid-19 sono 231 dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 173 dalla scorsa estate.

Secondo l’ultimo bollettino dell’asp sono 6 i nuovi positivi ad Ariano Irpino, 3 a Bagnoli Irpino, 3 a Caposele, 1 a Carife, 1 a Cassano Irpino, 1 a Castel Baronia, 1 a Domicella, 3 a Flumeri, 2 a Forino, 1 a Lioni, 2 a Manocalzati, 6 a Monteforte Irpino, 1 a Montefusco, 2 a Montella, 2 a Montoro, 1 a Mugnano del Cardinale, 1 a Nusco, 4 a Santa Lucia di Serino, 5 a Santo Stefano del Sole, 3 a Scampitella e 11 a Vallata.

Non arrivano buone notizie da Solofra dove a mezzo social il sindaco Michele Vignola annuncia già altri cinque cinque contagi. «Registriamo 5 nuovi concittadini positivi al Covid-19, i cui contagi sono avvenuti in due nuclei familiari già interessati, nella scorsa settimana, da casi di Coronavirus. Ad oggi sono 42 i positivi nella nostra città». Impennata di casi a Vallata, dove si è innescato un cluster a catena tra più famiglie. Il sindaco Giuseppe Leone ha sospeso il mercato settimanale e tiene chiuse le scuole, per bloccare eventuali occasioni di rischioso incontro. Situazione sotto stretta osservazione resta quella di Montella. Buonopane fa sapere anche del trasferimento in ospedale di due residenti e richiama di nuovo l’attenzione sull’importanza delle regole, da seguire in maniera scrupolosa.