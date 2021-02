Famiglia in quarantena da un mese. "Non sono nuovi positivi" La segnalazione e la rabbia del sindaco di Chiusano

Covid, polemiche nei comuni. A scatenare l'ultima bagarre è il primo cittadino di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis. "L’Asl comunicherà 5 positivi nella giornata odierna, ma non si tratta di nuovi positivi ma di soggetti che dal 6 gennaio a seguito del nostro monitoraggio erano risultati positivi e in quarantena" .

A parlare sulla sua pagina Facebook è il sindaco di Chiusano Carmine De Angelis, il quale segnala il caso.

"Si tratta di un nucleo familiare con figlie e una signora anziana, tutti asintomatici e in buone condizioni. Purtroppo, a seguito di un ritardo procedurale, i soggetti aspettavano il tampone Asl da molto tempo e solo grazie al Nostro screening sono stati costantemente monitorati e seguiti. E’ chiaro che il nostro Comune e’ l’unico che conosce prima dei dati Asl il numero dei soggetti positivi; così come e’ evidente che grazie alla nostra strategia anticipiamo di molto i dati Asl e preveniamo per tempo. Oggi ci sono altri 5 guariti.Il totale dei positivi e’ di 29.Il monitoraggio sta continuando e solo nella giornata di ieri sono stati effettuati 79 tamponi . La media e’ di oltre 75 tamponi giornalieri: una media 20 volte più alta dell’Asl. Continuiamo a monitorare costantemente, solo così riusciamo a vincere il Covid".