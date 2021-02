Ciriaco De Mita compie 93 anni. Niente festa a Nusco Compleanno in tono minore per scongiurare gli assembramenti

Ciriaco De Mita compie 93 anni. Il già presidente De Mita è infatti nato il 2 febbraio del 1928 e ha attraversato, da protagonista, la Prima e la Seconda Repubblica.

Un compleanno che quest'anno, causa covid, l'attuale sindaco di Nusco vivrà in tono minore, nell'intimità assoluta della sua famiglia. Niente festa e neanche ritrovi vista la pandemia, per evitare il rischio contagio.

Ciriaco De Mita ha attraversato, da protagonista, la Prima e la Seconda Repubblica, ha retto agli scossoni degli avversari politici e anche a quelli da lui stesso provocati, partecipando alla storia politica nazionale.

Luigi Ciriaco De Mita è nato il 2 febbraio del 1928 a Nusco (AV), figlio di una casalinga e di un sarto. Sin da giovane Ciriaco De Mita ha fatto politica, sua grande passione vissuta e praticata con talento e tenacia. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, nel 1956, giovanissimo diventò consigliere nazionale della Democrazia Cristiana, militando da leader per anni del partito. Sette anni dopo entrò tra i banchi del Parlamento. Nel 1968 venne nominato sottosegretario al Ministero degli Interni. Nel 1982 venne eletto segretario nazionale del suo partito, ottenendo la leadership nello schieramento, superando i tempi difficili e ostici di molte fibrillazioni interne al partito.

Tra le altre cariche occupate nel suo lungo curriculum si ricordano quelle a capo di vari dicasteri. Nel 1992, De Mita abbandonò la Democrazia Cristiana per tesserarsi con il Partito popolare italiano. Fu protagonista e partecipe della nascita del partito dell’Ulivo. Nei primi anni 2000 entrò a far parte del Partito Democratico, per uscirne nel 2008. Fino al 2017, poi ha fatto parte dell’Unione di Centro (Udc) per poi fondare il movimento l’Italia è popolare. Nel 2014, poi, si è candidato a sindaco di Nusco vincendo le elezioni. Cinque anni di mandato. Poi la riconferma alle ultime comunali della sua amata Nusco.