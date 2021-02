Il Sud Motor Expo di Ariano "emigra" a Calitri Scaperrotta: "Guardiamo avanti, per sviluppare nuovi e importanti progetti"

E' stato raggiunto un accordo tra l'Associazione “Guida la Tua Vita Onlus”, il Comune di Calitri e l'Epasaim. Da quest'anno il “Sud Motor Expo” si trasferisce in Alta Irpinia e sarà ospitato nell'ente fieristico calitrano. La Kermesse motoristica, giunta alla quarta edizione, dopo il successo dell'anno scorso, nonostante il COVID-19, con la presenza del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio abbandona la sua sede storica presso il "Centro Fieristico della Campania”.

“Ringraziamo la Comunità Montana dell'Ufita ed i sindaci dei Comuni per averci ospitato in questi tre anni che sono stati entusiasmanti. Ci siamo trovati benissimo nel centro di località Casone. Avevamo tanti progetti per un utilizzo a pieno regime, ma la Comunità Montana Ufita ha fatto scelte diverse. Da quest'anno guardiamo avanti - spiega Alberto Scaperrotta, presidente dell'Associazione “Guida la Tua Vita”- Ci spostiamo a Calitri dove ci sono le condizioni per continuare a sviluppare il nostro progetto”.

Oltre al Sud Motor Expo con i suoi spettacoli motoristici, il progetto prevede un centro di Guida Sicura in collaborazione con l'Aci nazionale.

Il Centro Fieristico di Calitri, con i suoi quattro padiglioni, le aree esterne asfaltate e sterrate, si presta ad un maggiore utilizzo delle dimostrazioni sportive estreme su due e quattro ruote. Grazie a questo spazio esterno potremo mettere a disposizione degli espositori sempre più aree destinate ai test clienti per moto e fuoristrada.

“La nostra macchina organizzativa è già a pieno regime - conclude Alberto Scaperrotta - per organizzare una quarta edizione da ricordare”.