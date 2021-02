Lauro, Bossone: "La dad? Un'opportunità da sfruttare" Intervista al sindaco: " Il ritorno in classe è auspicabile, ma non può avvenire in sicurezza"

“Si invitano gli alunni di Lauro e dell’intero Vallo che frequentano gli istituti superiori, a scegliere la DAD (didattica a distanza, ndr), per una maggiore sicurezza nelle nostre comunità”. Con questo post social, pubblicato dal Comune di Lauro, il sindaco Antonio Bossone, sottolineava la riflessione ai suoi concittadini. Un avviso confermato a ottopagine.it: “Viviamo una fase particolare con soli medici e operatori sanitari vaccinati e con la procedura avviata solo per gli over 80. - spiega il primo cittadino di Lauro - Al momento non c’è copertura per i docenti e il personale e l’indice di contagio resta costante e in crescita. È una questione di sicurezza e la DAD è un’opportunità che meritava incentivi dal Governo centrale. È una formula in grado di garantire la didattica in una fase complicata e non superata. La speranza è che il nuovo Governo possa implementare e rendere più semplice il percorso verso la digitalizzazione, utilissima per le nuove generazioni. Il ritorno in classe è auspicabile, ma non può avvenire in sicurezza, almeno per ora”.