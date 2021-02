Pubblicati i bandi del servizio civile universale Ecco come presentare la domanda

Pubblicati i bandi del servizio civile universale. Ad Ariano Irpino è possibile presentare la domanda al servizio civile con l'associazione Aios, da anni attivamente impegnata sul territorio.

Potranno farlo ragazzi e ragazze, italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo alla data di presentazione della domanda.

Termine presentazione: entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì15 febbraio 2021. Iscrizione: tramite il sistema pubblico di identità digitale. Per info ed eventuale supporto nell'invio della domanda: Aios Ariano Irpino: Whatsapp 324.9999300 o telefonando direttamente al numero 340.0011878.