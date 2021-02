Pontegonnella: d'ora in avanti strada più sicura L'Anas interviene dopo le ripetute segnalazioni del consigliere comunale Carmelo Cicchella

Statale 90 delle Puglie località Pontagonnella. Formazione di ghiaccio in curva e mancanza di cunette. L'Anas interviene dopo le ripetute segnalazioni del consigliere comunale di Greci nonchè referente della zona Carmelo Cicchella.

"I lavori della messa in sicurezza del tratto stradale in questione e bonifica delle cunette prospicienti termineranno nella giornata di domani." A comunicarlo è lo stesso Cicchella.

Una battaglia vinta. Da anni questa importante arteria che collega l'arianese con la Valle del Cervaro e l'Irpinia al foggiano e beneventano necessitava di questo intervento. Un'arteria ad altissimo rischio in quel punto in modo particolare nel quale si sono registrati diversi incidenti. Chiunque percorrerà questa strada d'ora in avanti, non dovrà fare più i conti con i rischi e pericoli derivanti dalle infiltrazioni continue di acqua sull'asfalto.