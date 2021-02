Ariano, M5S a difesa di Orsogna: "Basta offese e insulti" Ricorreremo alle vie legali contro chi continua a denigrare e intralciare il lavoro amministrativo

"Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio Comunale Luca Orsogna, militante ed attivista del Movimento 5 Stelle, per gli attacchi immotivati e privi di qualsiasi fondamento che da diversi giorni sta ricevendo non solo dalle forze di minoranza ma anche da alcuni personaggi locali."

E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 Stelle Ariano diffusa dal coordinatore attivisti, lista ed eletti Antonio Terranera.

"Probabilmente non si hanno argomenti validi per contrastare un’attività amministrativa che, con costanza ed abnegazione, in pochi mesi sta realizzando quello che altri non hanno fatto in diverse consiliature e si cerca di attaccare singoli componenti della maggioranza con offese e prese di posizione completamente insensate e fuori luogo.

Quasi certamente il fare e fare bene danneggia qualcuno, che al posto di collaborare proponendo idee e soluzioni, cerca di denigrare e intralciare il lavoro amministrativo a danno dei cittadini, i quali hanno forse aspettato troppo per lo sviluppo del territorio, privati anche della semplice interlocuzione.

Continueremo a vigilare su quanto sta accadendo - conclude la nota - riservandoci, sin d'ora, di intraprendere azioni legali finalizzate alla tutela dell'immagine e dell'attività del movimento, oltre che dei suoi esponenti tutti."