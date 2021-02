Covid: 76enne salernitana muore al Frangipane Sul fronte contagi, c'è apprensione a Villanova del Battista. Situazione sotto controllo ad Ariano

Non ce l'ha fatta all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, una donna di 76 anni di San Marzano sul Sarno. Era ricoverata dal 6 febbraio scorso in terapia subintensiva, già affetta da gravi patologie. La situazione attuale nella struttura ospedaliera arianese è la seguente: risultano ricoverati 3 pazienti su 7 posti letto in terapia intensiva, 20 in Area Covid, di cui 10 su 16 posti letto in Medicina e 8 su 10 posti letto in Sub Intensiva.

Sul fronte contagi, c'è apprensione a Villanova del Battista, dove a scopo cautelativo sono state chiuse e sanificate scuole e attività commerciali a causa di un presunto focolaio che avrebbe riguardato un nucleo familiare: mamma, bimba e nonno. Le prime due residenti ad Ariano. Ma è tutto ancora da accertare. Sono in corso le indagini da parte dell'Asl prontamente informata della situazione che ha disposto la somministrazione dei tamponi a Frigento, alle tre persone risultate positive al test antigenico ad Ariano.

Tregua nella diffusione del virus ad Ariano, dove la situazione resta sotto controllo. Nessun problema nelle scuole dove sono stati rafforzati i livelli di sicurezza.

Continua intanto l'attività di prevenzione e repressione da parte delle forze dell'ordine. E' di sabato scorso la chiusura di un bar in piazza plebiscito a causa della somministrazione di alcolici. Controlli che verranno ulteriormente rafforzati. Pena per i trasgressori, se dovessero incorrere nuovamente nelle stesse violazioni, la revoca della licenza.