Proprietari obbligati a mettere in sicurezza gli immobili Crollo vecchia abitazione in via Guardia ad Ariano. Il sindaco Franza firma l'ordinanza

Crollo vecchia abitazione in via Guardia ad Ariano Irpino, ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco Enrico Franza. Arriva la strigliata ai proprietari degli immobili. Dal comune l'invito a prrovvedere alla messa in sicurezza dei rispettivi fabbricati, compresi nel piano di recupero Rione Guardia al fine di eliminare qualsiasi eventuale causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

L'ordinanza parla chiaro: Provvedere all'esecuzione degli interventi necessari e al ripristino delle condizioni di sicurezza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica, i lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato il quale rilascerà, a lavori ultimati, dichiarazione di avvenuta eliminazione dello stato di perìcolo.

Ciò vale anche quale autorizzazione per resecuzione dei lavori a farsi per la messa in sicurezza degli immobili, nel rispetto del disciplinare adottato da Comune di Ariano Irpino

"Il Comune ordina, altresì, di presentare, ove sì rendesse necessario per il ripristino dei fabbricati e per quanto di rispettiva competenza, apposita pratica edilizia in conformità alle vìgenti disposizioni legislative e regolamentari In materia urbanistica ed edilizia. L'Utc e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dì far osservare l'ordinanza."

E' importante sapere:

Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del provvedimento, saranno a carico dei proprietari, tutti generalizzati, che ne risponderanno in sede civile, penale e amministrativa. e che neiraltuazione dei lavori dovranno essere rispettate le disposizioni, le leggi ed I regolamenti vigenti in materia di sicurezza sui cantieri.

L'ordinanza è stata notificata ai proprietari, alla prefettura di Avellino, al comando polizia municipale al locale commissariato di polizia, alla compagnia stazione dei carabinieri, alla compagnia della guardia di finanza di Ariano Irplno.