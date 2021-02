Nuovo decesso in Area Covid al Frangipane Vaccinazioni sospese a causa dell'allerta meteo, si riprende domenica 14 febbraio

E' di Vallata, comune dove recentemente si sono registrati purtroppo più contagi, l'ultima vittima al Frangipane.

Si tratta di una 89enne che era giunta in pronto soccorso lo scorso 10 febbraio in condizioni critiche e poi ricoverata in Area Covid. Struttura arianese, nella quale risultano ricoverati: 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 18 in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 7 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

E a seguito dell'allerta meteo, l'Asl di Avellino comunica che domani le vaccinazioni presso i centri anti-covid di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi sono sospese e riprenderanno regolarmente domenica 14 febbraio 2021.