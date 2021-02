Infrastrutture: i sindaci fanno rete nelle aree interne Franza: "Ariano capofila, la stazione Irpinia nasce qui ma appartiene a tutto il comprensorio"

I sindaci fanno rete intorno ad un’opera importantissima e strategica che disegnerà il futuro delle aree interne. E per la prima volta si cammina insieme, grazie alla grande spinta di Ariano, che attraverso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza ha inteso abbattere ogni stupida logica di campanile. Si parte con le prime audizioni. A palazzo di città è stata la volta dei sindaci del nord est poi toccherà alla Valle Ufita. Ma è l’unione di tutti i comuni la vera forza di questo programma di rilancio del territorio che ruota intorno alla stazione Irpinia.

“L’obbiettivo è comune e riguarda un intero comprensorio che lo ricordiamo abbraccia tre province, Avellino, Benevento e Foggia intorno alla stazione Irpinia - afferma Franza – con tutti i benefici di carattere economico e sociale che ne conseguiranno.

Ariano ha un ruolo importante, essendo comune capofila, non solo dell’area vasta. Fa parte anche del terzo e quarto lotto funzionale Apice-Irpinia e Irpinia-Orsara. Ecco perché ho ritenuto opportuno convocare i sindaci, in questo primo caso del nord-est per cominciare a ragionare con loro e insieme a quelli del terzo lotto, nei prossimi giorni, su un progetto di riammagliamento infrastrutturale che abbia come perno la stazione Irpinia per intercettare tutti quei fondi, a partire da quelli strutturali aggiuntivi, che la Regione metterà a disposizione affinchè si possa interconnettere con la stazione ed evitare quello che è accaduto ad Afragola, ossia l’ennesima cattedrale nel deserto.

Ariano - chiarisce Franza - ha un ruolo importante, non fosse altro per la vasta estensione territoriale che vanta, ma anche perché lo ricordiamo, la stazione Irpinia, nasce in questo territorio ma non è di certo di Ariano. Appartiene ad intero comprensorio di cui Ariano è comune capofila e deve anche dimostrare la capacità di essere all’altezza di questo importante ruolo.”