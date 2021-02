Ariano: strade libere dagli accumuli di neve nel nord est Per il ritorno alla normalità bisognerà attendere l'innalzamento delle temperature

Hanno lavorato senza sosta e in sinergia, operai dell'area tecnica, polizia municipale e gruppo comunale protezione civile per fronteggiare le varie criticità legate alle nevicate dell'ultimo week end che ha fatto registrare trenta centimetri nel centro storico e accumuli formatisi a causa del vento fino ad un metro nelle zone di campagna più esposte del nord est tra cui Camporeale, Pianerottolo, Difesa Grande. Impiegata una ditta attrezzata per conto del comune. E in alcune zone del centro i volontari sono intervenuti manualmente.

Risolta la situazione anche in contrada Gaudiciello e ad Anselice sopralluogo da parte di funzionari della protezione civile regionale sul luogo della frana, seguita già da giorni dall'area tecnica comunale, al fine di pianificare gli interventi da mettere in atto.

Il problema ghiaccio non cesserà in queste ore. E neppure il sale versato lungo le arterie più a rischio sembra aver restituito un effetto immediato. Solo nella giornata di domani con l'innalzamento delle temperature la situazione potrà ritenersi definitivamente tranquilla ovunque. Le difficoltà di transito sono state in ogni caso risolte.

A seguire personalmente i vari interventi, il comandante della polizia municipale Gerardo Schiavo insieme a tecnici ed operai dell'ente e in continuo contatto con il sindaco Enrico Franza e il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano. E non è stato facile neanche per loro attraversare le zone più impervie, soprattutto a Difesa Grande, dove purtroppo domenica scorsa per un'anziana con problemi respiratori dovuti ad una bronchite si è dovuti ricorrere all'intervento dei Vigili del Fuoco a causa dell’impossibilità da parte di un'ambulanza del 118 di poter raggiungere l'abitazione della donna. Il tratto in questione è stato ora messo in sicurezza.