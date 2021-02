Covid, positivo il sindaco di Sperone Alaia Il primo cittadino risulta contagiato

Covid, positivo al virus il sindaco Sperone, Marco Santo Alaia. Il sindaco sta bene resta isolato a casa, ma le sue condizioni non preoccupano. C'è allerta tra i comuni del Mandamento per i casi di contagio in risalita ormai da qualche settimana. Anche il sindaco di Avella è alle prese con l'emergenza Covid in paese. Domenico Biancardi, anche presidente della Provincia di Avellino, resta isolato in caso dopo la positività accertata di sua moglie. Intanto si attende la partenza della fase 2 della campagna vaccinale in Irpinia. Dal fine settimana dovrebbero partire le inoculazione dei vaccini agli over 80, personale della scuola, forze dell'ordine, carcerati e personale in servizio negli istituti detentivi.